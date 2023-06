Pau Ricomà demana que es depurin responsabilitats per l'explosió d'IQOXE l'endemà que es tanqui la investigació

L’alcalde de Tarragona en funcions,, ha explicat en un comunicat que “davant la gravetat dels fets que s'apunten en les conclusions dictades per la titular delen relació amb l'explosió d'IQOXE, és indispensable que la justícia esclareixi els fets que van succeir i que es depurin responsabilitats".Ricomà recorda que, i remarca que "el judici ha de servir per arribar al fons del que va passar el fatídic 14 de gener perquè no es torni a repetir". Ricomà ha volgut tenir "un record molt sincer per les víctimes de l’explosió i els seus familiars i amics així com per totes les persones que van patir directament o indirecta els efectes de l'explosió”. L'alcalde conclou: “És un accident sense precedents en la indústria química i això fa necessari exigir treballar sota estàndards de màxima qualitat i seguretat en l’entorn químic”.