IQOXE recorrerà la decisió de processar l'empresa i tres exdirectius per imprudència greu

ha anunciat que recorrerà la decisió de lade processar l'empresa i tresper imprudència greu, arran de l'que va comportar. La magistrada ha comunicat el final de les diligències inicials i ha deixat el cas a punt de. La companyia ha anunciat que no està conforme amb les imputacions que se li fan i reitera que, per la qual cosa considera que és innocent dels delictes.En un comunicat IQOXE afirma que el reactor accidentat reunia "les màximes mesures i garanties de seguretat" i havia estat sotmès a totes les revisions que preveu la llei. L'última s'havia fet un mes abans de l'accident i s'havia superat.De la mateixa manera, IQOXE subratlla que el producte que s'estava elaborant al reactor en el moment de l'explosió ja s'havia produït amb antelació sense que hi hagués hagut cap problema. La firma aporta un informe pericial elaborat per l'Institut Químic de Sarrià segons el qual es desconeixia arreu del món que, en determinades circumstàncies, aquest producte té una capacitat d'explosió com la que es va demostrar. És per això que l'empresa defensa que l'accident era "totalment imprevisible".D'altra banda, i en allò relatiu als danys civils ocasionats per l'accident, Iqoxe ha volgut assenyalar que s'ha fet responsable de tots els danys ocasionats tant a les víctimes directes, "a les quals ha indemnitzat per damunt del barem que regeix en el sector assegurador", com als veïns que van veure afectats els seus habitatges.Finalment, l'empresa ha volgut recordar que la jutgessa del cas ja va dictar un escrit d'acusació en referència a la peça separada de l'estació depuradora d'aigües residuals de la planta, un escrit que també va ser recorregut amb uns arguments que van comptar amb el beneplàcit de l'Audiència Provincial de Tarragona.