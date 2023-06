El primer tren de baix cost Iryo estrena la ruta Madrid i el Camp de Tarragona amb un retard de mitja hora

El primer tren d'ha arribat aquest dijous a l'estació deldes deamb 30 minuts de retard. La companyia ha estrenat la ruta iniciada a, parant per, fins a l'estació tarragonina. L'operadora oferirà dues freqüències diàries, una per sentit, els set dies de la setmana, amb trens que tenen una capacitat deEls bitllets, amb quatre categories, es poden adquirir des de. Amb la seva arribada, Iryo completa la primera fase d'expansió en el procés de liberalització de l'alta velocitat. En l'acte inaugural, celebrat a l'amfiteatre de Tarragona, el conseller delegat de l'empresa,, ha afirmat que la voluntat és augmentar les freqüències amb el Camp de Tarragona.Iryo oferirà dues noves freqüències diàries que connectaran Madrid amb el Camp de Tarragona durant els set dies de la setmana, una per sentit. Amb aquesta nova ruta comercial, la companyia suma 34 freqüències diàries a Catalunya. El novembre passat, va començar a operar el trajecte Barcelona i Madrid i, des de llavors, han ampliat la seva oferta, segons ha explicat Gorini, qui ha assegurat que els seus trens ofereixen un producte "diferent, de qualitat" i que són "els més bonics d'Europa". La intenció de l'operadora és continuar amb el creixement.Alhora, Gorini ha subratllat que vol teixir complicitats amb sector turístic de la demarcació de Tarragona. "Tenim la possibilitat d'augmentar les freqüències a Tarragona, avui és l'inici d'aquest recorregut", ha expressat. Des de la companyia, han explicat que ofereixen quatre categories de bitllets -l'inicial, el singular, 'singular only you, i infinita-, els quals es poden comprar des de 18 euros fins als 40, en funció de la demanada. També han destacat que l'oferta gastronòmica que ofereixen els diferencia respecte a altres operadors.Per la seva banda, el secretari general d'Infraestructures del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Xavier Flores, ha assenyalat que el procés de liberalització de l'Alta Velocitat, impulsat pel govern espanyol i liderat per Adif, és un procés "exemplar a tot Europa". "No hi ha cap país que tingui quatre marques i tres empreses, això és únic; i ha estat fruit d'un esforç i d'una aposta decidida per multiplicar les freqüències, baixar aquesta competència que ha permès abaixar el preu I, sobretot, ha pujat la qualitat", ha destacat Flores.Així mateix, ha celebrat que amb la nova ruta comercial d'Iryo, el Camp de Tarragona millora la seva connectivitat. "Estic segur que Tarragona tindrà una demanada que generarà més trens i més viatgers", ha afegit Flores. En la mateixa línia s'ha posicionat l'alcalde en funcions de Tarragona, Pau Ricomà, que ha realçat l'interès turístic, gastronòmic i cultural de la ciutat i s'ha mostrat confiat que en el futur la companyia ampliï la seva oferta. "Crec que el recorregut és enorme i durant molts mesos de l'any, us rebo amb els braços oberts i espero que la relació iniciada avui s'estendrà en el temps i es profunditzarà", ha tancat el batlle.