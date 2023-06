Detenen un jove de Roda de Berà amb antecedents per dos robatoris amb força en un mateix dia

Laha arrestat un jove de 27 anys com a presumpte autor de dos delictes de. Els fets es van produir dimecres. El primer va ocórrer a la matinada en un habitatge del, on els propietaris dormien. Es va endur televisors, un ordinador portàtil, joies i diners, tot valorat en més deMés tard, al vespre, a l', el jove va robar un collar d'or - valorat en uns mil euros -, d'una estrebada, a una dona que passejava. La víctima va patir ferides lleus. El detingut acumula una dotzena de detencions i el cos policial i l'Ajuntament es personaran com a acusació particular per demanar que ingressi a presó.L'arrestat va ser identificat per les imatges recollides a l'interior del domicili on va cometre el robatori violent i pel testimoni de la víctima del segon robatori. Està acusat de dos delictes de robatori amb força, amb agreujant de trobar-se els propietaris a l'interior del domicili, en el primer cas. La investigació continua oberta trobar els objectes sostrets.