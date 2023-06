Un producte nutricèutic amb compostos bioactius redueix el colesterol

Un producte nutricèutic aconsegueix reduir un 9% el colesterol total i un 12% el del tipusen persones ambmoderada, amb concentracions de colesterol total entre 200 i 250 mg/dL. El producte administrat porta el nom comercial d'i conté dosis baixes de compostos bioactius com els fitosterols i la monacolina K.L'estudi clínices va fer a finals de 2021, durant cinc mesos, amb 43 pacients voluntaris de dotze farmàcies de Tarragona i l'Ebre. L'ha liderat la(URV) i el(COFT).Durant l'estudi, els farmacèutics han obtingut dades de control periòdic mensual del colesterol total, colesterol LDL triglicèrids, glucosa, i, addicionalment, el pes, la pressió arterial i l'índex de massa corporal (IMC) dels voluntaris.La nutricèutica, paraula derivada de nutrició i farmacèutica, fa referència a un aliment o part d'ell que, a més de nodrir l'organisme, aporta beneficis per a la salut, com ara la prevenció de malalties.