Els Bombers preveuen una campanya d'incendis forestals «pitjor» que l'estiu passat al Camp de Tarragona i l'Ebre

Elspreveuen una campanya d'incendis forestals "pitjor" que l'estiu passat ali lesa causa de la sequera. L'inspector d'emergències dels Bombers a Tarragona,, ha comentat que en aquest territori només ha plogut en "algunes zones en concret" i en la majoria dels llocs la precipitació no ha arribat als 50 litres."En pocs dies això s'asseca", ha advertit. A més, aquest 2023 ja s'han cremat més hectàrees al Camp de Tarragona i l'Ebre que l'estiu del 2022. Els Bombers també estan preocupats per la ràpida propagació dels focs d'aquest hivern com el de. "Preveiem carreres ràpides a l'inici i simultaneïtat" d'incendis, ha alertat Castellet.