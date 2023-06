Augmenta l'ús del transport públic per accedir a l'estació d'alta velocitat del Camp de Tarragona

El número d'usuaris que arriben a l'delen transport públic s'ha disparat els últims vuit anys, passant del 16% al 39% els últims vuit anys. Segons un estudi de la(URV), l'increment de la connectivitat i de lesd'alta velocitat han fet créixer també la demanda del tren entre els turistes que visiten la, sobretot des de la posada en marxa de serveis a baix preu.L'estudi de la URV, fet en col·laboració amb l'(ATM) del Camp de Tarragona, ha analitzat enquestes a 1.454 persones que van visitar la destinació l'estiu passat per turisme o oci i que van utilitzar l'estació del Camp de Tarragona per desplaçar-se.L'estudi també assenyala una, passant del 66% al 22%. La connectivitat i intermodalitat de l'estació de l'AVE del Camp de Tarragona va millorar molt el 2018 quan es va ampliar l'oferta des de les ciutats de Reus i Tarragona i també l'any 2019 quan es va reforçar en "l'àmbit central" de la Costa Daurada en temprada alta turística.. A Salou també van créixer de 16 a 56.Els resultats assenyalen que mentre un 42% dels enquestats no viatjaven mai o quasi mai amb serveis ferroviaris d'altes prestacions abans de la pandèmia, aquest percentatge s'havia reduït al 32% l'any passat. D'altra banda també ha augmentat del 14% al 27% la probabilitat de tots els viatgers d'haver escollit la destinació per l'existència de l'estació. Un 25% van escollir trens d'alta velocitat estàndard com l'AVE) i un 42% trens de baix cost d'alta velocitat com OUIGO i AVLO, l'estiu de 2022.Entre el 2014 i el 2022, s'ha produït un augment significatiu dels turistes que tenen com a destinació principal Salou, Cambrils i Vila-seca, passant del 51% al 67% i han incrementat els visitants que opten per allotjar-se en hotels (41%) i apartaments (31%) enfront de cases de familiars i amics (18%) i segones residències (6%). Menys visitant viatgen sols (9%) i més ho fan en família (30%) o amb amics (32%).