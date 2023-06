La Generalitat ja no disposaria d'un «compromís» de Criteria Caixa per adquirir els terrenys per a Hard Rock

Transacció "viciada"

Laja no disposa d'un "compromís" ferm deper adquirir elsper materialitzar el projecte de macrocomplex lúdic de. Això deixaria en paper mullat elper blindar l'operació.Segons noves informacions publicades per La Directa, el 18 de desembre de 2020 el conseller delegat de Criteria Caixa,, va comunicar al llavors director de l', que el "compromís" esmentat el document ja no existeix i, en tot cas, només es mantindria la. Pocs dies abans de la resposta, el Govern va publicar l'acord perquè l'Incasòl adquirís els terrenys per traspassar-los a Hard Rock."No és d'esperar la possibilitat de garantir-los altra cosa que mantenir la disposició a vendre la propietat dels terrenys", va respondre Armenter, segons La Directa. Una disposició, a més, "deslligada de qualsevol compromís o projecte de la Generalitat pel que resposta a la posterior disposició dels terrenys per la seva part". Aquestes afirmacionsi que el Govern ha defensat en reiterades ocasions que seguia vigent.L'esmentat acord de Govern, amb data de 15 de desembre de 2020, un dia després que Civit enviés una primera Carta a Armenter sobre l'assumpte i tres dies abans de la resposta, preveia que l'Incasòl paguésper la compra dels terrenys i els vengués immediatament després a, la societat de Hard Rock que impulsa el, en un termini màxim de dos mesos a comptar des de l'. Però, malgrat el contingut de la resposta del directiu deld'inversions de la, l'acord publicat no es va modificar ni ampliar.Fonts del Departament de Territori s'han remès a la resposta donada aquest dimarts pel pel Govern anunciant que els serveis jurídics estudiaran "tota la documentació" del projecte per garantir que "s'ajusta a dret" arran de la denúncia de la CUP d'una possible "falsificació documental" en la gestió dels contractes.Per la seva banda, laha considera que l'acord que havia de fer possible la transacció està "viciat". "En aquest acord de Govern s'explicita que La Caixa donava permís al Govern per poder disposar aquests terrenys i el dia següent la Caixa desmenteix aquest acord de Govern", argumenta el portaveu, que demana la seva "".Segons el mateix Redon, aquestes noves revelacions demostren que "és una aberració seguir tirant endavant un projecte com el Hard Rock i seguir tirant endavant la compara dels terrenys amb Incasòl pel mig". "Tenim un acord que se sustenta amb fum. L'únic que s'espera és que es revoqui i s'enterri d'una vegada per totes el projecte de Hard Rock que veiem que està caient a trossos, no se sustenta cap contracte, en cap acord, en absolutament res i l'únic que genera és despropòsits i seguir trinxant el Camp de Tarragona", ha reblat.Redon ha fet una crida perquè, aquest pròxim diumenge al migdia, la manifestació convocada a Tarragona en contra del projecte sigui "multitudinària". La protesta copta amb el suport de diversos moviments socials, ecologistes, plataformes en defensa territori, sindicats, ateneus, cooperatives del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre que, apunta, fan "causa comuna" en la defensa del territori i d'un "model econòmic i productiu absolutament diferent".