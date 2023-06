Les exportacions ali leshan patit una important caiguda durant el mes d'abril, amb un 5,7% menys de vendes que el mateix mes de l'any passat. Segons les dades que publica aquest dijous, els'ha venut a l'estranger un volum de 884,8 milions d'euros, que representen un 3% del total estatal.Tot i això, les dades del primer quadrimestre continuen sent positives a Tarragona i l'Ebre, amb un 1,3% més de les exportacions que el 2022 i vendes a l'estranger per valor de 3,607,1 milions d'euros, i amb les empreses químiques, però sobretot les energètiques liderant els tràfics. Pel que a les importacions han augmentat a l'abril un 15,7% (1.494,2 milions d'euros en compres).Amb les dades de l'abril, la balança comercial de les comarques tarragonines i ebrenques torna a registrar xifres negatives amb un saldo de menys 609,4 milions d'euros a l'abril i de 2.466,6 milions d'euros des de gener d'enguany. Les importacions en els primers quatre mesos de 2023 han incrementat un 7,6% amb 6.073,8 milions d'euros de volum de compra.A l'abril, les exportacions de productes químics van patir un lleuger decreixement del 0,4% i unes vendes exteriors de 375,8 milions d'euros, mentre que les de productes energètics han crescut poc amb un 0,6%, 131,7 milions de tràfics. En l'acumulat anual, els productes energètics han tingut una destacada pujada de vendes fora amb 566 milions d'euros i un increment del 67,1% respecte fa un any. En canvi, els productes químics mantenen una tendència negativa amb una decreixement del 10% (1.442,9 milions d'euros exportats).