Els hostalers de Tarragona i l'Ebre són «optimistes» i preveuen «una plena ocupació» a l'estiu

Lade Tarragona i les Terres de l'Ebre són optimistes i preveuen una temporada d'estiu "amb plena ocupació". Els indicadors de reserves "presenten previsions excel·lents".Els hostalers reconeixen que l'actual context és "d'incertesa" i hi ha "certa preocupació" pel "notable" alentiment de les reserves per aquesta primavera i inici de l', després d'una"amb resultats històrics", i que creix la tendència dels viatges d'última hora, sobretot entre el turista nacional. Aquest mes de juny les ocupacions entre setmana són "bones" pels clients d'empresa, però els caps de setmana se situen en el 60%.Les associacions hostaleres de Tarragona i l'Ebre auguren una temporada alta d'estiu "d'èxit" després que els primers cinc mesos de l'any "hagin superat les expectatives".De moment, però les reserves són "menys que altres estius" i sobretot de turistes estrangers o la venda per l'agost està arribant "amb comptagotes i més a darrera hora que mai", però confien que ompliran. El preu mitjà és lleugerament més alt que altres anys, però l'augment del cost de les despeses suposa "menys beneficis" per als empresaris de l'hostaleria.