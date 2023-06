Divuit regidors marxen del ple de Tarragona: «Ningú m'ha d'agrair res perquè he fet el que m'ha agradat i a sobre he cobrat»

Pinedo enceta el torn de retrets

Begoña Floria anuncia que marxa de la ciutat

Sergio Píriz abandona Ciutadans

Pau Pérez, Josep Fèlix Ballesteros i Pau Ricomà, en acabar el ple. Foto: Josep M. LLauradó

Divuit regidors s'han acomiadat aquest dimecres del. Entre ells, l'exalcalde,, que durant aquests darrers quatre anys ha estat a l'oposició i que el passat 28 de maig tancava la llista de. Citant el també exalcalde, Ballesteros ha comentat que "".Més tard, ha reivindicat la "política en positiu" en contraposició a la política de "tuits" i de la "crispació". Ell ha estat, de fet, un dels darrers a acomiadar-se del ple, i quan l'alcalde en funcions,, ha tancat la sessió, tots dos s'han apropat amigablement en una escena que no ha estat especialment habitual al llarg del mandat.Dels divuit regidors que pleguen, ja sigui per no haver-se presentat als comicis o per no poder repetir per falta de vots, només un ha decidit no presentar-se a la sala Genius del Palau de Congressos:. Martín, juntament ambhan estat lesen un ple marcat per l'emoció d'alguns regidors que han anunciat que abandonaven la política institucional.El primer a parlar ha estat, qui de fet serà el futur cap de gabinet de l'alcalde Viñuales , a partir d'aquest dissabte. En la tònica que han seguit tota la resta, ha traslladat els seusi ha assegurat que per a ell "ha sigut un honor i un privilegi servir a la ciutat". Calderón continuarà a l'Ajuntament, però canvia de color polític, donat que al 2019 va accedir al seu càrrec representant, però juntament amb-que sí que repetirà com a regidora, ara amb el PSC- van sortir del grup i van trencar el carnet del partit.El primer a llançar dards en la sessió d'aquest dimecres ha estat el regidor no adscrit, que ha començat amb bones paraules: "Vaig arribar defa 8 anys i sento que Tarragona és la meva casa i". Aquesta afirmació ha despertat, especialment a la bancada del govern, si bé més tard Pinedo ha volgut mostrar el seu "orgull" per no haver acabat amb un càrrec en aquest nou mandat. "", ha dit Pinedo en referència a Sonia Orts i a José Luis Calderón. També ha presumit de no haver estat expulsat del govern durant la segona meitat del mandat "malgrat totes les amenaces".Igualment dura ha estat, portaveu de la CUP, que ha parlat també en nom d', l'altra regidora de la formació anticapitalista. Miguel ha assenyalat elun cop passats els comicis i ha recordat el cas Inipro, encara pendent de judici. "", ha dit la regidora encarregada d'Habitatge i de Medi Ambient, alhora que ha afegit que fora de la institució "us fartareu de sentir-nos" a través de mobilitzacions contra retallades en "drets socials, medi ambient i la llengua" o contra "el feixisme que tindrà veu en aquest ple".Sense apuntar als companys de consistori,(En Comú Podem) també ha manifestat que s'acomiada de la política activa i que es mantindrà lluny de la "nova vella política". En tot cas, ha fet una crida a votar ela les eleccions espanyoles "perquè guanyi el progrés". I en un altre sentit crític també s'ha expressat(ERC), que s'ha identificat com "la primera regidora estrangera que forma part d'un ple de la ciutat, un fet que no es tornarà a donar". En aquest punt, Varas ha fet referència a Cecilia Mangini, futura regidora socialista del PSC i amb orígens estrangers, però ha comentat que ella era "".L'emoció ha fet brotar algunes llàgrimes a diverses regidores prèviament, però on més s'ha fet notar és amb el discurs de. Durant 16 anys representant del PSC al ple i una de les mans dretes de Josep Fèlix Ballesteros, Floria ha demanat per al proper govern un "projecte de mirada alta i a llarg termini". Tot seguit ha assegurat que a banda de deixar el ple també deixava la ciutat: "", ha comentat. Responsable de diferents àrees de l'Ajuntament de Tarragona entre els anys 2007 i 2019, Floria assegura que marxa "amb molt d'orgull" per la feina feta. Més tímids han estat els discursos de, el "rookie" del ple, i, que s'han limitat a agrair l'oportunitat facilitada per Ballesteros.L'únic regidor de Ciutadans que ha parlat aquest dimecres ha estat, que va entrar ple de rebot, a causa de totes les renúncies produïdes a partir de 2021. Píriz ha anunciat no només que deixava el grup municipal després de 7 anys -havia estat l'assessor-, sinó que també deixava. Fins i tot ha tingut paraules per a Rubén Viñuales, ara al PSC: "Et desitjo la millor sort perquè".Altres regidors que han parlat han estat(Junts per Tarragona), i(ERC), que han reivindicat l'obra de govern i alhora han desitjat una major entesa entre els grups a partir d'aquest dissabte 17 de juny, quan es constitueixi el nou Ajuntament de Tarragona.