Protecció Civil es reuneix amb el sector turístic de Tarragona per marcar les línies d'actuació en cas de risc químic

s'ha reunit aquest matí amb els representants deldeper informar-los sobre eli marcar quines haurien de ser les línies d'actuació de les empreses en cas de risc químic. Segons la directora,, aquesta primera trobada ha servit per conèixer les inquietuds i necessitats dels empresaris.Tot i així, ha subratllat que "no és un fet puntual", sinó que ha servit per engegar una "relació i treball permanent". La voluntat és que els turistes també estiguin informats de com s'ha d'actuar en cas d'emergència. Cassany considera que després de lesamb la ciutadania, ha arribat el moment "d'afrontar" la relació entre els sectors de la química i el turisme.La directora general de Protecció Civil, Marta Cassany, ha aplaudit la bona entesa amb el sector turístic, qui considera que "són molt conscients del context, en què estem i la proximitat amb la indústria química". La trobada s'ha celebrat aquest matí a l'edifici del 112 a Reus i ha comptat amb la presència del director tècnic de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme (FEHT),; el director del càmping playa Montroig i membre de la Junta de la Federació de Càmpings,; i del membre de la Junta de la Federació d'Associacions d'Empresaris d'Hostaleria (AEHT),Segons el delegar del Govern a Tarragona, Àngel Xifré, durant la reunió també han informat als empresaris que el territori ha entrat aquesta setmana en fase d'alerta per sequera i han detallat quines són les mesures que han d'adoptar. Tot i així, Xifré ha defensat que el sector "és conscient" de la manca d'aigua que pateix el Camp de Tarragona i ha assegurat que ja fa anys que apliquen diferents actuacions d'estalvi.