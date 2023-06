Els serveis a les platges de Tarragona es posen en marxa aquest dijous

La convivència a les platges

Servei de megafonia

La neteja del litoral

Dutxes tancades amb motiu de la situació de sequera

Aquest dijous 15 de juny engega oficialment la, que s'allargarà fins al 30 de setembre, període durant el qual es despleguen tots els. Els equips de salvament de la, de fet, ja van iniciar el desplegament el passat 20 de maig i la unitat de vigilància de laengega demà i finalitza el servei el 17 de setembre (el 30 la Creu Roja). Tots ells, sumant també els diferents serveis que s'ofereixen com la, la Unitat de Medi Ambient i la resta de departaments de la Guàrdia Urbana, així com el servei de megafonia deo la neteja, conformaran un any més un servei integral de 15 quilòmetres de litoral.El servei de salvament i socorrisme a càrrec de Creu Roja va començar el passat dia 20 de maig durant els caps de setmana i dies festius a la. A partir d'aquest divendres 16 de juny i fins al pròxim 14 de setembre, el servei es durà a terme a les vuit platges de la ciutat cada dia. A partir del 15 de setembre i fins al dia 30 del mateix mes, només funcionarà durant els camps de setmana i els dies festius a la platja de l'Arrabassada.Com cada estiu, es contempla la prestació del servei de salvament i socorrisme a tot el litoral tarragoní i la vigilància directa de 8 platges de la ciutat (Miracle, Arrabassada, Savinosa, Capellans, Llarga, La Móra, Cala Jovera i Tamarit). Això comporta la presència diària de 38 persones a càrrec de Creu Roja.S'instal·laran un total de(6 llocs de socors i 12 torres d'intervenció immediata). Enguany, es tornarà a comptar amb la torre d'intervenció immediata a la Platja de Cala Jovera estrenada l'any passat. I, com cada any, es manté la instal·lació de la zona especial per a persones amb mobilitat reduïda a l'Arrabassada (amb vestidor, sanitaris adaptats, tarima amb ombra i passarel·les d'accés), així com la disponibilitat de crosses i cadires amfíbies a les platges accessibles (Miracle, Savinosa, Llarga, la Móra i Tamarit). També com altres anys, es compta amb la presència de 3 motos d'aigua, una embarcació semirígida, una ambulància i un vehicle tot-terreny.La vigilància a les platges serà continua de les 7 del matí fins les 10 del vespre i comportarà el patrullatge a peu i en vehicle per garantir la convivència, el civisme i l'auxili en espais de gran afluència de públic, l'auxili ciutadà amb l'equipament de dos desfibril·ladors als vehicles, la recollida de denúncies, queixes i suggeriments, la localització de menors d'edat extraviats, la detecció de desperfectes del mobiliari i dels serveis, compliment de les recomanacions i prohibicions de bany, entre d'altres.Com cada any, la policia administrativa també vetllarà per fer complir la normativa municipal del pla d'usos i serveis, com la inspecció de les ocupacions a la platja de les diferents activitats, inspecció de guinguetes i terrasses, així com evitar acampades, focs, animals de companyia, venda ambulant, control d'activitats musicals no autoritzades, botellots, festes nocturnes, entre d'altres.Pel que fa a la normativa dins l'aigua, la Guàrdia Urbana també controlarà l'accés dels vehicles aquàtics a l'arena, vigilarà les zones acotades amb balises, com els canals d'entrada i sortida d'embarcacions i farà seguiment del compliment de la normativa de pesca esportiva. Una de les vigilàncies més intensives serà, un any més, els salts des de les roques a l'aigua, per tal d'evitar riscos per la integritat física de les persones. L'entorn natural i les zones d'estacionament de les platges també estarà controlada per la Guàrdia Urbana, per tal de mantenir el civisme en tot moment.Igualment, els comandaments de la Divisió de Proximitat de la Guàrdia Urbana establiran, com a actuacions preventives, reunions periòdiques amb els coordinadors designats per la Creu Roja per avaluar el bon funcionament del protocol diari, del protocol en cas d'emergència i per tal d'establir les mesures correctores quan calguin.Des del departament de Protecció Civil es gestionarà, un any més, el sistema de megafonia sense fils a les que dona cobertura a les platges de Tarragona, que son: Platja del Miracle, l'Arrabassada, Platja Llarga, La Mora, Tamarit, Savinosa i Capellans.Aquest sistema està dissenyat per difondre missatges d'informació, prevenció i avisos d'emergència a les platges, amb l'objectiu d'oferir als banyistes els serveis i la informació necessària per a la seva seguretat i benestar.Des del departament de Protecció Civil es gestiona la formació del personal de Guàrdia Urbana, Medi Ambient i Creu Roja, als efectes de que puguin utilitzar aquest sistema, cadascun d'ells dins del seu àmbit de competències.Els avantatges d'aquest sistema de megafonia són, entre d'altres, informar sobre horaris del servei de socorrisme; presència de meduses a la zona de bany; canvis en l'estat del mar, informant als banyistes del tipus de bandera establert; localització de persones extraviades a la platja, així com d'altres serveis vinculats amb la seguretat física de les persones; l'existència d'abocaments contaminants a l'aigua o a la sorra o missatges relacionats en l'àmbit de Protecció Civil i de Seguretat Ciutadana.Tots els dies està planificada l'emissió dels següents missatges pregravats que s'emeten a les 10h (missatge d'inici del servei de vigilància, salvament i socorrisme en aquesta platja), a les 12h (missatge recordatori a les persones usuàries de les platges indicant que tinguin cura de les seves pertinences per evitar robatoris) i a les 19h (missatge de finalització del servei de vigilància, salvament i socorrisme en aquesta platja). Els missatges s'emeten en tres idiomes català, castellà i anglès. El sistema estarà actiu del 16 de juny fins al 14 de setembre tots els dies. A la platja de l'Arrabassada s'allargarà fins al 30 de setembre, els caps de setmana.Les platges tarragonines tornen a reforçar la neteja diària durant la temporada d'estiu, disposant de servei de neteja els set dies de la setmana i que treballen des de primera hora del matí per deixar les platges en estat òptim. La neteja s'inclou al servei habitual com la recollida de residus, la neteja viària i la gestió de la deixalleria municipal. L'equip està format per un encarregat, cinc maquinistes i deu peons que es podrien ampliar en casos puntuals i necessaris, com temporals, actes multitudinaris o celebracions col·lectives, que es realitzin a les platges.Diàriament es realitzen tasques de neteja manual de les platges, recollint els residus de la superfície; neteja i buidat de les papereres; garbellat de la sorra a les platges amb accessibilitat; es repassa la totalitat de la superfície de la sorra en un gruix d'uns 8 cm per eliminar qualsevol objecte, residu o pedra; manteniment i neteja de les dutxes i rentapeus, així com papereres, passarel·les i cartells; i finalment la neteja dels serveis de WC de les platges.També es compta amb la participació d'un pla d'ocupació de 4 persones per tal de donar suport en la neteja dels espais litorals.Des de la conselleria de Medi Ambient es recorda que durant aquest estiu, i mentre es mantingui la situació de sequera hidrològica, les dutxes i els rentapeus de les platges de la ciutat restaran tancades. Respecte els serveis habituals que s'ofereixen a les platges durant l'estiu, es posaran en funcionament el lloguer d'embarcacions sense motor a Tamarit, la Llarga, la Móra i l'Arrabassada i el servei de gandules i tendals a Tamarit i l'Arrabassada.