​Àngel Xifré reafirma que Junts ha perdut la presidència de les diputacions de Tarragona i Lleida per voler governar arreu

El responsable de política municipal d'al Camp de Tarragona,, ha reafirmat queha perdut la presidència de les diputacions de Tarragona i Lleida per voler governar els quatre anys a totes les seus. Defensa que a Ginebra, els republicans van oferir-los governar a Girona i Lleida, mentre que la de Tarragona havia de ser per ERC "en ser la llista més votada".Segons Xifré, ERC també va oferir-los, però lamenta que "en aquell moment no van acceptar la proposta". Una manca d'acord entre les forces independentistes que va portar els republicans a buscar sinergies amb el PSC, amb qui finalment han arribat a un acord en ambdós territoris.