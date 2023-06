​Carles Pellicer s'acomiada de l'alcaldia de Reus reivindicant que deixa un ajuntament sanejat

Martín i Llorens també s'acomiaden

L', s'ha acomiadat aquest dimecres de l'Ajuntament de Reus després demunicipal reivindicant que deixa un ajuntament "sanejat, solvent i amb capacitat d'acció". En el seu darrer ple, ha assegurat que marxa "content, tranquil i convençut".Pellicer ha destacat que ha "ampliat" els serveis públics, els equipaments i ha "encarrilat infraestructures que els propers anys veurem la seva culminació". Durant el matí també s'han acomiadat alguns regidors que no repetiran el pròxim mandat, com els portaveus del PSC,, o de la CUP,. Durant el plenari, s'ha fet un minut de silenci en record a l'exregidora socialista, traspassada l'any passat.Pellicer ja portava el discurs preparat el darrer ple ordinari del mes de maig, però una protesta dels treballadors i usuaris de La Illeta i ARSU, dues associacions que atenen persones drogodependents a la ciutat, va provocar que el batlle finalitzés el plenari de manera precipitada. Aquest dimecres ha estat el moment, Pellicer ha augurat "un futur de noves oportunitats" a la capital del Baix Camp pels pròxims governs.En el vessant més personal, Pellicer ha expressat, visiblement emocionat, que s'ha "deixat la pell" per Reus, una ciutat que "estimo amb bogeria", ha dit. I ha comentat que "queda molt camí per recórrer en aquesta ciutat d'oportunitats". "Comptin amb mi si creuen que algun dia els puc ser útil", ha acabat.Durant el ple extraordinari, han pres la paraula diversos regidors que no formaran part del pròxim consistori. El cap de l'oposició, Andreu Martín (PSC), ha manifestat que la de regidor és "l'experiència més gratificant que un pot tenir" i ha subratllat que ha treballat per "protegir, promoure i enriquir la institució". Finalment, als que configurin el nou ajuntament, ha demanat que pensin "que estan al servei de la ciutadania, són el seu millor instrument i el millor indicador que té la democràcia".Per la seva banda, la portaveu de la CUP, Marta Llorens, ha dit que "la vida institucional sense la vida al carrer no és res". L'anticapitalista ha insistit que "compaginar" la vida institucional amb la vida "com a dona, no és gens fàcil". Ha demanat que, el pròxim mandat, aprofitant que per primera vegada hi haurà alcaldessa a la ciutat, "hi hagi una visió molt més feminista de les institucions".