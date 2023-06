​En marxa un operatiu policial per desallotjar pisos ocupats a Reus amb plantacions de marihuana

Elsi ladeestan duent a terme un operatiu policial des de primera hora d'aquest dimecres per desallotjar diversos pisos ocupats al barri dede la població. Segons han informat fonts policials, en molts d'aquests immobles s'hi han localitzat plantacions interiors de marihuana.Es dona la circumstància, que la majoria d'aquests pisos són propietat de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, per la qual cosa la previsió de la policia es poder-los retornar a la Generalitat perquè puguin entregar-se a persones amb dificultats per accedir a un habitatge. En l'operatiu hi estan intervenint agents de Seguretat Ciutadana, de la Divisió d'Investigació Criminal i també membres de l'