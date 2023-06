ERC presidirà la Diputació de Tarragona gràcies a un pacte amb el PSC

han signat un acord a la demarcació deper governar la. Les dues forces van ser les més votades a les comarques tarragonines a les passades eleccions municipals del. ERC ha obtingut 9 diputats i, el PSC, 8. Sumats (17), superen amb escreix la majoria necessària (14) per al ple d'investidura de dissabte.En aquest context, el pacte estableix que. Aquest acord de govern està pensat, impulsat i aprovat a les comarques de Tarragona per "donar satisfacció a les aspiracions i anhels dels ciutadans i ciutadanes de la demarcació", segons un comunicat emès pel PSC.En conseqüència, "les dues formacions signants manifesten que tindrà una, alhora que es proposenen les quals, lògicament, les forces polítiques signants de l’acord mantenen posicions discrepants".L'acord té 12 objectius, començant per "exercir elque permeti el reforçament de les comarques del sud del país". També, "desenvolupar la realitat de lesque hi ha al territori, en especial, la del Camp de Tarragona". El tercer punt és "desenvolupar accions per contribuir al repoblament rural" i el quart "fomentar totes les accions que s’impulsin en la sostenibilitat i preservació del medi ambient".També han acordat racionalitzar "les estructures polítiques de les diferents administracions per, potenciant alhora el valor afegit que aporten les persones treballadores de la institució". Alhora, prometen "augmentar ladels serveis que depenen de la" i "fer una aposta especial per la innovació, la ciència i la transferència del coneixement". A més a més, proposen "impulsar les smart cities a les comarques tarragonines" i "treballar per un model desostenible i responsable".Finalment, els tres darrers punts de l'acord consisteixen a "contribuir a laa la demarcació de Tarragona", establir "la cultura com a eix vertebrador territorial i motor de transformació i "blindar aquest acord de la dinàmica política supramunicipal".Des d’Esquerra Republicana, el responsable de política municipal del Camp de Tarragona,, com a signant de l’acord ha destacat “el treball de consens que s’ha dut a terme i que ha permès arribar a aquest model de governança que fixa els objectius estratègics principals per permetre que la demarcació de Tarragona pugui desenvolupar en aquests quatre anys totes les seves potencialitats i créixer de manera sostenible facilitant la gestió als ajuntaments tarragonins i ebrencs i millorant d’aquesta manera el dia a dia de totes les persones que viuen i treballen al territori”.De la seva banda, el primer secretari de la Federació del PSC del Camp de Tarragona,, defensa que l’acord de progrés “posa les comarques tarragonines per davant de tot i fixa uns objectius ambiciosos, alhora que realistes, per impulsar el creixement del territori, amb la voluntat de generar prosperitat per als tarragonins i tarragonines”. “Del que es tracta -ha afegit- és de fer política útil per millorar la vida de la ciutadania a través del diàleg, la negociació i els acords".