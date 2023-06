Detingut un home per haver robat en sis establiments comercials de l'Alt Camp i la Conca de Barberà

Elshan detingut un home de 58 anys com a presumpte autor de sis robatoris amb intimidació en establiments comercials a l'i la. Els fets van tenir lloc entre el 19 de maig i el 10 de juny. Durant aquest període de temps, hauria robat fins a 1.655 euros en diferents locals deSegons fonts policials, l'individu entrava als establiments i exigia als treballadors que li donessin els diners de la caixa, després d'intimidar-los amb un ganivet o unes tisores. Els agents el van detenir diumenge a l'N-240, després que fugís d'un control policial. El detingut ha passat aquest dimarts a disposició judicial, on s'ha decretat el seu ingrés a presó.A banda dels robatoris, els Mossos també han detingut l'home per conducció temerària, resistència, desobediència als agents de l’autoritat i per danys, ja que en la seva fugida va circular a gran velocitat i de manera temerària per l'interior de Montblanc, arribant a envestir els vehicles policials.