Bertschi i Renfe posen en marxa un servei setmanal de transport de mercaderes entre Vila-seca i Barcelona

La companyia, dedicada als serveis logístics i de transport líquids i sòlids per a la indústria química, ihan posat en marxa un nou servei regular entre la terminal ai el port de. Segons han detallat les dues firmes aquest dimarts, el servei ferroviari començarà amb una freqüència setmanal que es realitzarà amb trens elèctrics zero emissions. Tanmateix, i segons les previsions de Bertschi, a partir de l'agost s'incrementarà amb una segona rotació setmanal. La nova connexió intermodal s'ha iniciat amb un tren carregat de trenta contenidors.Tal com apunten des de Renfe, la posada en marxa del nou servei representa un "salt notable de qualitat" en termes de sostenibilitat, ja que aquest servei suposa una capacitat de càrrega deque fins ara es transportaven per carretera. "La companyia, en segon lloc, potencia la seva, en aquest cas en tren -també opera amb vaixells-, transportant la mercaderia del client directament des de Vila-seca fins a qualsevol punt d'Europa", afegeixen.