Jordi Salvador repeteix com a candidat d'ERC per Tarragona al Congrés

del Camp de Tarragona ha escollit els candidats que concorreran a les properes. La decisió s'ha pres mitjançant unesaquest dilluns a la tarda en un Congrés Extraordinari Territorial celebrat a Valls i on han acudit unstorna a ser la persona escollida per encapçalar la candidatura republicana al Camp de Tarragona al Congrés dels Diputats. Salvador no ha tingut rival ja que la seva ha estat l'única candidatura presentada. Ha aconseguit unAntropòleg i sindicalista, Salvador és diputat des de fa set anys, sempre com a cap de llista d'ERC a la demarcació de Tarragona. Per tant, ha estat el número 1 d'Esquerra per Tarragona en quatre ocasions (desembre de 2015, juny de 2016, abril de 2019 i novembre de 2019). Precisament en les eleccions d'abril de 2019en unes eleccions espanyoles, resultats que van revalidar al cap de mig any.De totes maneres, encara no està confirmat que Salvador repeteixi com a líder dels republicans a la demarcació. Si bé és el número 1 del Camp de Tarragona, la llista electoral de la demarcació també inclou lesi la comarca del. La tria del cap de llista del conjunt de la demarcació, doncs, es durà a terme el proper divendres 16 de juny, al Consell Nacional dels republicans, que serà quan es tancaran les llistes definitives.En la jornada també s'han votat qui seran les persones del Camp de Tarragona que acompanyaran Salvador a la llista del Congrés. Es tracta d'Pel que fa als candidats pel, Esquerra del Camp de Tarragona també ha escollit els seus representants al Congrés Extraordinari Territorial. En aquest cas, les persones amb més suports han estat els actuals senadorsTal i com passa amb l'elecció dels membres del Congrés, la tria final de candidats a senador es tancarà durant el Consell Nacional de divendres i també es realitzarà tenint en compte les propostes de Terres de l'Ebre i Baix Penedès.