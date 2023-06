​L'Hospital Sant Joan de Reus restringeix l'ús de l'aigua per la persistència d'un valor elevat al circuit

L'ha restringit l'ús de l'al centre hospitalari des de fa uns dos mesos. Les mostres, recollides en les últimes anàlisis trimestrals, indiquen que persisteix unrespecte el protocol·litzat. Fonts hospitalàries, han afirmat a l'ACN que no hi ha cap usuari afectat peri que les restriccions es fan amb caràcter preventiu.Davant d'aquesta situació, el centre ha habilitat banys a cada planta d'hospitalització a fi que els pacients puguin dutxar-se. Les mesures s'allargaran almenys durant un mes més fins que s'obtingui els resultats del nou xoc químic amb clor fet dissabte al circuit d'aigua sanitària.Així mateix, des del centre hospitalari treballen en la renovació dels airejadors de les aixetes dels banys, tant de les habitacions com dels d'ús públic i el personal d'infermeria facilita tovalloletes humides per tal que els usuraris ingressats puguin tenir una correcta higiene corporal durant el període de restriccions.En paral·lel, s'està renovant la canonada principal d'aigua calenta que està malmesa en algunes de les parts després de tretze anys i de diferents actuacions i xocs tèrmics fets. Aquesta situació, sostenen, dificulta fer "correctament" les actuacions protocol·litzades. A més, s'està fent una auditoria de la instal·lació per establir quines millores tècniques s'han d'implementar.