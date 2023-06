Somos Catllar reacciona al pacte a 4 que els ha deixat fora de govern: «A algú no li ha interessat que entri gent nova a l'Ajuntament»

El pacte a 4 al Catllar no ha deixat indiferent a ningú, especialment a la candidatura que va obtenir més vots el passat 28 de maig., cap de llista de, ha explicat aquest dilluns com van anar les negociacions ambi per quin motiu creuen que la resta de forces municipals s'han aliat per evitar que entressin a govern.I és que en els darrers mandats, com el que es va produir al 2019, quan ERC va aconseguir un acord amb Mo1-te, Junts i els Comuns. Tres anys abans, també, els republicans van impulsar una(PSC) juntament amb CiU i ICV-EUiA.El Catllar, doncs, està acostumat a pactes de govern multipartidistes, però en aquests comicis ha succeït un fet que pocs preveien: la candidatura guanyadora ha estat Somos Catllar,. A més, proposaven només entrar engegar una "auditoria" per conèixer a fons com estaven els comptes municipals. L'única explicació que dona Somos Catllar: "", segons ha comentat David Rodrigo en una roda de premsa a la seu del Col·legi de Periodistes a Tarragona.Juntament amb els altres tres regidors electes - José Antonio Infante, Maria Del Mar Coso i Anna Puchol- aquest grup considera que. I és que David Rodrigo creu que la resta de formacions no han volgut negociar amb ells de forma sincera, fins al punt quea la taula el dia 8 de juny. Va ser aquell dijous quan es va donar a conèixer el pacte a quatre, només un parell d'hores després de la trobada entre la primera i la segona força política en aquest municipi del Tarragonès., per motius d'agenda del candidat a l'alcaldia de Somos. La primera, segons ha narrat ell mateix, va ser amb Mo1-te, una agrupació d'electors d'esquerres i independentista que ja els va traslladar que no els trobarien en manifestacions anti-okupes, com les que s'han donat al Catllar en aquest mandat. Això per a Somos no era "un problema", ni tampoc la ideologia que tenen en aquest grup., assenyala David Rodrigo, que va sortir de la reunió amb la mateixa sensació l'endemà dia 5, en una trobada amb Junts. "", ha comentat David Rodrigo, que creu que a l'Ajuntament s'hi ha d'anar a "gestionar".El fracàs de la reunió amb el PSC és el que, segons creu Rodrigo, ho va precipitar tot, ja que només una estona més tard va ser quan els socialistes van anunciar un acord a quatre en què, a partir d'aquest dissabte 17 de juny, i tot seguit se succeirien Xavier Canadell (Mo1-te) i Alba López (PSC)."És una bogeria absoluta, un sense sentit", ha comentat Rodrigo, que creu que el pacte és un "insult" als ciutadans del Catllar, donat que amb més de 600 vots la candidatura de Somos doblava en regidors (4) la segona força política del ple (PSC). "La nostra prioritat número 1 ha estat formar govern", ha assegurat el portaveu, que lamenta que no els hagin deixat negociar. "Políticament els sortirà car", ha afegit, alhora que ha desmentit que els separin de la resta de partits ideologies polítiques: "El més fàcil era pactar amb nosaltres, ja que no tenim idees polítiques".