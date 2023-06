Josep Maria Cruset és escollit el cap de llista per Tarragona de Junts el 23 de juliol

ha estat escollit com a cap de llista deper Catalunya alper a les eleccions delal Congrés dels Diputats, després de rebre l’aval deldel partit que han participat a lesque s’ha celebrat aquest divendres a través d’una votació telemàtica. L’altre aspirant,, ha obtingut el suport del 24,8%.Després de conèixer els resultats, Cruset ha agraït la confiança rebuda per part de les bases de Junts per Catalunya. “És una motivació afegida haver rebut els vots de tants i tants afiliats. A partir d’avui mateix, dedicaré tots els esforços a treballar per representar i per convèncer als més de 800.000 ciutadans de les nostres comarques sobre el nostre projecte per defensar el sud de Catalunya, el país i la democràcia”, ha remarcat.El cap de llista ha destacat la intensitat d’aquesta breu campanya de primàries, on ha tingut l’oportunitat de visitar les 10 comarques del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès. “Posarem tots els esforços i treballarem de valent per arribar a tothom. Farem una campanya de proximitat amb la gent i amb les nostres comarques”, ha subratllat.