ERC se suma a l'acord entre el PSC i Ara per governar Reus els pròxims quatre anys

Sis tinences d'alcaldia

s'ha sumat a l'acord entre elper governar la capital delel pròxim mandat. D'aquesta manera, el pròxim 17 de juny, la socialistaserà proclamada alcaldessa de la ciutat, un càrrec que per primera vegada a la història l'ocuparà una dona.Guaita ha insistit que el pacte arriba després de coincidir en el "model de ciutat" i en la configuració d'un govern municipal que posarà "al centre les polítiques adreçades a les persones" Les tres formacions es repartiran sis tinences d'alcaldia per coordinar les grans àrees de govern. D'aquesta manera, el govern tindrà majoria absoluta amb 15 regidors. La número u dels republicans,, ha justificat l'entesa per la necessitat de fer un "".La cap de llista d'ERC ha defensat que cal apostar per l'"estabilitat", sobretot en un moment de creixement de la. "En moments convulsos l'extrema dreta sempre aprofita aquests governs inestables per créixer", ha dit. Els republicans s'han mostrat "molt contents" i han tret pit d'aportar "regidors amb experiència" al nou equip de govern. Llauradó també ha comentat que tant el PSC com Ara "tenen ganes també de construir sobre el construït".Per la seva part, Guaita ha subratllat que s'han posat d'acord "en els projectes que ens uneixen", però que també han posat sobre la taula "com es treballaran les discrepàncies". Per exemple, al voltant del futur del mercat del Carrilet. ERC és partidària de canviar d'ubicació, mentre que els altres dos partits aposten perquè es quedi en la localització actual.Per acabar, el candidat d'Ara Reus,, ha manifestat que han buscat els "punts de trobada" amb la voluntat de "sumar" i s'ha felicitat per la "complicitat" que han teixit els tres partits. També ha comentat que a partir d'aquest mateix divendres, les tres formacions es reuniran perquè a partir del dia 17 hi hagi "molta feina avançada".Les tres formacions que han arribat a l'acord s'han repartit sis grans àrees de gestió que desenvoluparan "les accions estratègiques" que han de donar resposta al "model de ciutat que tenim", ha dit Guaita. Tres tinences seran pel PSC, dues per a ERC i una per Ara. D'aquesta manera es passa de les nou actuals a sis per guanyar "agilitat". "Tenim les persones capaces per liderar aquestes àrees", ha valorat qui serà la pròxima alcaldessa.La republicana Noemí Llauradó assumirà Projecció de ciutat i Cultura i(ERC) es quedarà amb Urbanisme. El número 2 del PSC, Josep Baiges, es farà càrrec de Promoció Econòmica i Coneixement i els també socialistescoordinaran Serveis a les persones i Drets socials, i Serveis Generals, Hisenda i Bon govern, respectivament. Finalment, el candidat d'Ara Reus, Daniel Rubio, capitanejarà Medi ambient, Sostenibilitat i Via pública.En un altre ordre, Guaita ha agraït les trobades amb la resta de partits que han quedat fora del pacte de govern i ha destacat que tenen "la voluntat de suma" per arribar a acords al llarg dels pròxims quatre anys en els "grans projectes de ciutat".