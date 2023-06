Territori adjudica la construcció d'una passarel·la per a vianants i ciclistes sobre la T‑315 a Reus

El Departament de Territori de la Generalitat ha adjudicat les obres per a construir una passarel·la per a facilitar la mobilitat de vianants i ciclistes i creuar per sobre la T-315, a Reus. Els treballs, que s'han adjudicat per un import de prop d'1,3 milions d'euros, començaran durant el segon semestre d'enguany i tindran un termini d'execució de nou mesos.

Aquesta passarel·la permetrà donar continuïtat a l'antic camí de Vila-seca a la Canonja i també a la xarxa ciclable que el Departament està desenvolupant per a connectar Reus amb aquests dos municipis. L'actuació compta amb finançament de la UE provinent del fons Feder.

La nova passera, de formigó, tindrà una longitud total de 190 metres i una amplada de 3,5 metres. Travessarà perpendicularment per sobre la T-315 (anomenada en aquest àmbit avinguda de Bellissens) i connectarà amb el camí existent amb rampes paral·leles a la carretera, tot adaptant-se al planejament urbanístic.