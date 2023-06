Macrooperatiu en tres punts simultanis a l'AP‑7 a l'altura de l'Hospitalet de l'Infant

Macrooperatiu delsen tres punts simultanis a l'a l'altura de(Baix Camp). El dispositiu ha comptat amb 32 agents del cos que han fet controls de velocitat, alcoholèmia i de transports de mercaderies a desenes de vehicles que circulaven per aquesta via.L'operatiu s'ha dut a terme també per prevenir robatoris amb força a la zona i per evitar el. "És una de les vies d'accés a Europa i és un punt de control en temes de prevenció de delictes contra la salut pública", ha destacat el sotsinspector de la regió policial del Camp de Tarragona,. El responsable ha afegit que es tracta d'un dispositiu "especial" de seguretat.Els Mossos d'Esquadra han establert els controls des de quarts de dues fins a les cinc de la matinada d'aquest divendres. Hi han participats agents de lai també de la unitat canina de la policia catalana. Segons el sotsinspector de la regió policial del, fins a la meitat del dispositiu, s'han denunciat diversos conductors per donar positiu en drogues i alcohol, així com altres persones per incomplir la llei 4/2105, que prohibeix dur substàncies estupefaents a la via pública.Alhora, Ferreres ha assenyalat que han fet identificacions de determinats vehicles i persones amb possibles antecedents policials per prevenir robatoris a les àrees de serveis, ja que se n'han produït "bastants" a l'AP-7 darrerament. Durant l'operatiu, fet en una de les àrees de servei de l'autopista, els policies també han aturat camioners per comprovar que complien amb la normativa i els descansos.Ferreres ha avançat que tenen previst un altre dispositiu d'aquestes característiques aviat. En aquest cas, el muntaran en un altre punt del Camp de Tarragona, a l'AP-2. Així mateix, ha explicat que abans era molt més fàcil muntar operatius de trànsit a l'autopista perquè els peatges feien que els vehicles disminuïssin la marxa per accedir-hi. "Ara mateix, com que no disposem dels peatges, la velocitat ens condiciona molt els serveis i hem d'aprofitar els horaris amb poca circulació, com el nocturn, per poder fer la tasca de control de la via", ha tancat.