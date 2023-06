​La CUP denuncia que s'estan incomplint les bases del concurs d'atorgament de llicència de casino del Hard Rock

Laha denunciat que s'està "incomplint" un requisit de les bases del concurs pel qual es va atorgar la llicència de casino al. Segons la portaveu de la formació,, l'empresa no compleix la clàusula referent a l'acreditació de la disponibilitat del sòl on s'ha de desenvolupar el, ja que els terrenys, actualment, són encara dePer això, des de la CUP consideren que la resta d'acords que deriven d'aquest contracte també han. Fonts delconsultades per l'ACN insisteixen que les gestions referents a la venda de sòl es faran basant-se en unEstrada ha tornat a demanar que el Govern revoqui l'autorització per obrir el casino i per això faran una instància a l'òrgan que va donar el vistiplau a la llicència. Per tot això, la diputada de la CUP ha titllat al Govern de ser una administració "doblegada als interessos especulatius de la Caixa". També ha lamentat que estigui "assumint tots els riscos dels inversors" i es produeixin "incompliments flagrants" referents al concurs públic per autoritzar el projecte. "Ja n'hi ha prou", ha clamat la portaveu.D'altra banda, Estrada ha fet una crida a participar de la. L'acord de pressupostos entre ERC i el PSC preveia desencallar l'aprovació del PDU, principal escull ara mateix, abans de l'estiu.