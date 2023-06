Junts i el PSC governaran plegats a Vilallonga del Camp

Vilallonga del Camp 2023 Totes les dades Cens total: 1.745 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 1.094 62,69% Abstencions: 651 37,30% Vots nuls: 28 2,55% Vots en blanc: 29 2,72% Partit Vots % Regidors

El grup municipal de Vilallonga Pot Més-CP, la candidatura local del, ha tancat unper governar conjuntament el municipi durant aquest proper mandat municipal.El nou govern promet crear un casal jove, l’habilitació del centre de serveis per la gent gran, millores a la biblioteca i al poliesportiu, la rehabilitació de carrers i voreres, la posada en marxa d’una borsa de treball local, entre d’altres.A Vilallonga del Camp el passat 28 de maig hi va guanyar Junts. Gerard Gené encapçalava una llista que va obtenir 407 vots, prop d'un 40%, i 5 regidors d'11. Per la seva banda, ERC va quedar segona, amb 4 regidors, tot i mantenir els suports de l'anterior mandat, quan va quedar primera.