​Salut xifra en nou donants i 51 trasplantaments fets a la demarcació de Tarragona des d'inicis d'any

Elha xifrat en 51 elsfets als centres hospitalaris de la demarcació dedes de principis d'any. Durant el mateix període de l'any passat se'n van fer 28. Segons dades de Salut, de la cinquantena de trasplantaments,Pel que fa als òrgans més trasplantats, han estat de. Així mateix, en els primers quatre mesos, hi ha hagut nou donants, mentre que el 2022 hi va haver quinze donacions en total. L'any passat, ja es van recuperar les taxes que havien disminuït durant els anys 2020 i 2021 per la covid, tant de donacions com de trasplantaments.Coincidint amb el, aquest dimecres, la cap de Servei de Medicina Intensiva i coordinadora de Trasplantaments i Donacions de Tarragona,, ha explicat que quan reben donacions tenen en compte l'edat del pacient, les malalties prèvies i que també fan una avaluació exhaustiva dels òrgans de la persona morta. A més, la doctora ha assenyalat que la llista d'espera ha baixat respecte al 2022."Una persona que mor pot donar el cor, els pulmons, el fetge, el ronyó, el pàncrees o l'intestí; i regala molts anys de vida a la persona que necessita l'òrgan", ha assegurat. Les "bones" dades de la demarcació es deuen, principalment, a la "generositat de les persones, dels donants i dels familiars", ha tancat la metgessa.