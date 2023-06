Tarragona celebrarà enguany una vintena de diades castelleres adreçades als turistes

Com ja és habitual just abans d'arribar l'estiu, Tarragona Turisme ha presentat el programa, que enguany arriba a la novena edició. La programació tornarà a oferir una combinació d'exhibicions castelleres davant de lai de diades castelleres organitzades per les quatre colles locals amb el suport de l'Ajuntament. En total, seran 21 les cites castelleres queoferirà la ciutat per mostrar aquesta tradició, Patrimoni Immaterial de la Humanitat des de 2010, a la ciutadania i als visitants.En la presentació, l'alcaldeha estat acompanyat per, president de la, presidenta de la, vicepresident dels, i, president de la. Les quatre colles locals de Tarragona i els, que és la colla convidada, oferiran un total decada dimecres a les 8 del vespre davant de la Catedral, a excepció del 16 d'agost i del 13 i 20 de setembre, per preparar les diades que hi ha al calendari festiu de la ciutat durant aquells dies.Entre les onze diades que inclou el programa, destaquen les diades festives de Sant Magí i Santa Tecla, el 19 d'agost i 23 de setembre respectivament, a més de la del primer diumenge de les festes, que enguany será el 17 de setembre, i la de la Mercè, el 24 de setembre, amb els emotius pilars caminant.