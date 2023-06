Veïns senyalitzen les barreres arquitectòniques al barri de Sant Pere i Sant Pau

L'continua la campanya d'accions amb l'objectiu d'eliminar les barreres arquitectòniques del barri tarragoní. El proper divendres 9 de juny, a partir de les 7 del vespre, les armilles grogues sortiran acompanyades de membres de l'per pintar una “X” de color fúcsia a cada punt del barri on hi hagi una barrera. El punt de trobada serà davant de la seu de l'AVV La Unió (Bloc Perú, baixos).El president de l'AVV La Unió,, explica que aquesta senyalització de les barreres es farà “perquè l'Ajuntament de Tarragona no es perdi i sàpiga on són” i espera que la “X” fúcsia “es converteixi en un símbol de la lluita contra les barreres arquitectòniques a tots els barris on n'hi hagi”. L'acció d'aquest divendres es completarà amb l'edició d'unes xapes amb el lema “”.Muniesa també ha avançat que aquesta acció també servirà per indicar els punts detectats sobre un, que s'adjuntarà com a annex d'una novaque promouran davant l'Ajuntament de Tarragona demanant la supressió de les barreres arquitectòniques.Les accions es van iniciar aquest curs escolar amb una campanya de conscienciació a les escoles del barri. Gràcies a la, els alumnes van poder recórrer els carrers del barri per identificar les barreres existents. Paral·lelament es van organitzar xerrades alsLa segona iniciativa va ser la pintada d'un, prop del local de l'AVV La Unió, per donar visibilitat a les barreres arquitectòniques. L'esbós del mural el va fer un artista i els alumnes de les escoles del barri van ser els encarregats de pintar-lo. El president de l'AVV La Unió lamenta que, després de tots aquests anys de falta de manteniment, “avui dia tot segueixi igual”. Gabriel Muniesa també subratlla que “aquest no és un tema menor” i recorda que “hi ha persones amb mobilitat reduïda que per anar a estudiar han de fer un trajecte quatre vegades més llarg que qualsevol altra persona i això representa un atemptat contra els seus drets fonamentals".La campanya es va presentar en el marc del col·loqui “Eliminem les barreres arquitectòniques del barri”, celebrat el passat 27 d'abril al Centre Cívic Sant Pere i Sant Pau, i va comptar amb el suport del “Fòrum Barris” de la Comunalitat Urbana de Tarragona i de l'associació CEPHADISS Habilitats Diferents.