La fira Aproxima't i l'Encroquetada de Tarragona es traslladen al parc Saavedra

La tercera edició de laes trasllada al. Aquesta activitat, que acull també un tast de cerveses artesanals i una encroquetada, arriba el 17 de juny de la mà delLa fira compta amb una quinzena de parades de producte artesà i quilòmetre zero i fins a quatre productores de cervesa artesana. Alguns dels productes artesans que s'hi podran trobar són d'Espècies a mà (espècies), Flors del Brugent (mel), Formatges la portella, Xivi (roba), Terra X Viva (macramé), Tsunamis (canya de sucre), Hort de la bassa (horticultora), El Manou (formatge), Forn de Mont-ral, Rosana (teules decorades) i l’Associació d'il·lustradores de Tarragona. També hi col·laboraran. Així mateix, repeteixen, i aquest 2023 s’incorpora també la cerveseraLa nova ubicació de la fira, al Parc Saavedra de Tarragona, es deu al "gran èxit d’afluència" de públic de les dues anteriors edicions i a la recerca d’un espai amb un clima més agradable pel visitant i amb més espai per les productores de proximitat. Les portes de la Fira s’obriran a les 10 del matí, amb eltarragonina. A mig matí, s’han organitzat activitats infantils i per canalla de diferents edats.A partir de les 11 començarà l’hora del vermut, amb la 3a Mostra de Cervesa Artesana, el Tast dei la Gran Encroquetada Popular, que començarà a la 1 de la tarda i estarà amenitzada amb la música d’. La primera part de la jornada es tancarà a les 4, després d’un dinar popular amb. La tercera fira Aproxima’t tornarà a obrir portes a les 7 del vespre, amb la reobertura del, punxadiscos i sopar de mandonguilles menorquines de Sant Joan, la prèvia al concert defins les 11 de la nit.