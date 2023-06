Els treballadors d'ASESA aconsegueixen que els paguin els increments de l'IPC des del 2019

L'assemblea de treballadors d'ha ratificat l'acord, amb un, al que va arribar el Comitè d'Empresa amb la Direcció per subscriure el noua aquesta empresa petroquímica. L'acord suposa desbloquejar les converses per tal que l'empresa assumeixi elen relació a les pujades de l'La Secretària del Comitè d'Empresa,, explica que "arribar fins aquí no ha estat fàcil, ens hem hagut de manifestar i exercir molta pressió, però ara ja tenim l'acord que volíem que reconeix que les nostres reivindicacions eren justes".A part de la pujada salarial, els treballadors han aconseguit unai que es compensin els temps entre relleus.Vilà afegeix que "no era acceptable el no disposar dels beneficis pel treballador que tenen la majoria d'empreses del sector, ni que no se'ns retribuís l'increment del cost de la vida, i menys davant l'escenari dels darrers dos anys, en què l'IPC ha arribat a nivells molt elevats que feien que els treballadors d'ASESA perdessin poder adquisitiu d'una manera molt important".