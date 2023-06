En marxa la planta de clor de Covestro a Tarragona després d'una inversió de 200 milions d'euros

Pere Aragonès, amb sosa càustica de fons, a Covestro. Foto: Josep M. Llauradó

Inauguració aquest dimarts ade la nova planta de clor a Tarragona, la primera al món a fer serviri que permetrà, tal com ha remarcat la responsable de Covestro,, estalviar un terç de l'electricitat així com garantir una millor eficiència en la gestió de la contaminació i les emissions de CO2.Als 250 llocs de treball ja existents a Tarragona, s'hi sumen ara, un fet que consolida la presència de l'empresa al país. A l'acte d'inauguració hi ha assistit el president de la Generalitat, qui ha recordat el passat de Covestro com ai el fet que hi hagi altres centres industrials repartits pel país. Així, doncs, ha reivindicat la inversió feta per l'empresa multinacional com una aposta i unseguint criteris de "sostenibilitat".El clor que es fabricarà a la nova planta servirà per a la producció de MDI a la mateixa indústria de Covestro, mentre que. L'és un precursor per a la fabricació d'escuma rígida de poliuretà utilitzada per a aïllar aparells de refrigeració i edificis, entre moltes altres aplicacions. El 2019, el mercat mundial d'MDI va tenir un volum de prop de 7.500 quilotonelades i és un àmbit que s'espera que continuï creixent a llarg termini.A l'esdeveniment, celebrat a la seu de l'empresa a Tarragona, hi han assistit representants del sector i de les institucions locals i autonòmica. Una posada en marxa simbòlica ha permès donar pas a la visita institucional i amb la premsa gràfica. Aragonès s'ha volgut informar sobre el funcionament de la nova planta, que la companyia apunta que ha suposat unai que és "fruit de molts anys de recerca" tant a la Xina com a Alemanya. Sucheta ha recordat que l'objectiu de Covestro és de cara al 2035 ser neutres en emissions i ha promès "moltes més innovacions".