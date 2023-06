El Govern avisa Junts que «costa d'entendre» el pacte amb el PSC a la Diputació de Tarragona

La portaveu del Govern,, ha avisatque pactes com el que han tancat amb ela l'. També, el que s'està acabant de traçar a la, ha dit, no ajuden a refer ponts i confiances entre independentistes."Com a Govern independentista, que busca un front unitari democràtic, costa d'entendre que es pactin alcaldies amb partits com el PSC amb l'objectiu d'evitar que arribin a l'alcaldia altres partits independentistes. Li costa d'entendre al Govern i a la ciutadania", ha dit la portaveu en ser preguntada en roda de premsa, fent referència a un possibletot i no mencionar explícitament les seves sigles.Tot i no voler entrar en més detalls al·legant que "és cosa dels partits" valorar més concretament l'estat de relacions entre ERC, Junts i la CUP, Plaja ha admès que. Tot i això, creu que elimpulsat pel president,, hauria de "servir per refer la normalitat de les relacions i els espais de treball" entre els sobiranistes."Des del Govern esperem i desitgem que l'entesa vagi avançant i es pugui concretar, sense presa però sense perdre el temps", afegeix parlant de les negociacions de les fórmules per a materialitzar el front comú de cara al 23-J. Amb tot, ha admès que Aragonès no s'hi ha tornat a implicar en les converses un cop fetes les primeres reunions, i deixen en mans dels partits "avançar i arribar a enteses".Per últim, i relacionat amb aquesta suposada nova etapa entre independentistes, Plaja ha reiterat que el Govern espera que la presidència del Parlament acabi sent de nou per a una persona independentista proposada per Junts, després que s'hagi desproveït Laura Borràs del seu escó. "Màxim respecte per la institució i per la decisió que prengui Junts, però confiem que l'entesa que s'està teixint entre els partits independentistes permetin que es materialitzi en una presidència independentista", ha dit, hores abans que Junts decideixi com afronta el ple de divendres on s'haurà de votar el substitut de Borràs.