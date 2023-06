Les dutxes de les platges de Tarragona, tancades per la sequera

Règim sancionador

Pla d'emergència en situació de sequera

L'Ajuntament detancarà totes lesi els rentapeus de les platges de la ciutat aquesta setmana, quan està previst que entri en vigor la situació d'alerta perhidrològica decretada per l'(ACA)."Aquesta és la mesura que la conselleria de Medi Ambient del consistori afegeix al paquet de mesures d'obligat compliment que l'ACA estableix a tots els municipis en situació d'alerta", ha explicat aquest dimarts al matí la consellera de Medi Ambient en funcions,, que ha apuntat que tant el tancament de les dutxes de les platges com la resta de mesures d'estalvi d'aigua s'han avaluat aquest dimarts al matí al recentment constituït comitè municipal de sequera format per diverses àrees municipals implicades.Un cop entri en vigor la situació d'alerta per sequera,i s'evitarà activar-lo en moments de pluja. Per aquest reg s'ha de fer servir la dotació mínima indispensable. El reg particular a els, a les comunitats veïnals i a les grans instal·lacions -com ara els càmpings- només es podrà fer dos dies a la setmana, els quals, segons ha decidit el, seran els dimarts i els dissabtes.Una altra de les mesures decretades per l'ACA afecta les fonts ornamentals, les quals es tancaran. Només es deixarà un mínim d'aigua en el llac artificial ubicat a l', ja que en aquest espai aquàtic existeix fauna. Paral·lelament, la conselleria de neteja reduirà de tres a dos els camions cisterna que duen a terme la neteja amb aigua als carrers, també reduirà de tres a dos lesi suprimirà el servei de decapat i la brigada de neteja de cartells i pintades.Pel que fa a les piscines, es prohibeix omplir-les excepte quan es faci l'ompliment parcial d'aquelles que disposen de sistemes de recirculació d'aigua. També es permet el primer ompliment en piscines de nova construcció o després d'obres de rehabilitació del vas. També està permès omplir, fins a un màxim de, les piscines desmuntables que utilitzin els centres educatius. Aquesta restricció no s'aplica a les piscines d'aigua de mar.Quant a la neteja de vehicles, només està permesa en centres comercials i en aquells vehicles comercials per mantenir la seguretat de persones o animals -com ara el transport de menjar, les ambulàncies i els camions de neteja-. Els usuaris privats només poden netejar els vidres, llums i miralls dels seus vehicles mitjançant esponja i galleda.Les mesures establertes per l'ACA també afecten les activitats recreatives. En situació d'alerta s'estableix que les activitats recreatives que utilitzin aigua han de reduir el consum en un 5%. En aquest sentit, Miguel ha avançat que en aquests moments l'aposta és no dur a terme la Revetlla Remullada que té lloc durant les festes de Sant Magí, a l'agost. "Fem una crida a la població a fer un ús responsable de l'aigua i, en aquest sentit, considerem que en la situació en la qual ens trobem les activitats recreatives amb aigua no tenen sentit", ha manifestat la consellera de Medi Ambient.Totes aquestes mesures entraran en vigor un cop la resolució de l'ACA per entrar en fase d'alerta per sequera es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), publicació que es preveu aquesta setmana. Posteriorment, es publicarà un Ban de l'alcalde. El règim sancionador es regirà per l'actual Ordenança general de convivència ciutadana i ús dels espais públics de Tarragona, la qual estableix que l'incompliment d'aquestes mesures és una infracció greu que suposa una sanció d'entre 101 euros i 500 euros.La conselleria de Medi Ambient de l'Ajuntament de Tarragona va redactar el pla d'emergència en situació de sequera amb la finalitat de disposar d'un pla d'acció adequat a la realitat del municipi de Tarragona que permeti assolir els objectius de gestió d'un episodi de sequera de manera adequada. Un cop redactat, aquest pla es va remetre a l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i aquesta va suggerir algunes esmenes. Actualment, el pla d'emergència en situació de sequera de l'Ajuntament de Tarragona ja està esmenat i aquest mes de juny s'enviarà a l'ACA per a la seva aprovació.