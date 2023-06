Tarragona acull un cicle de cinema africà i debats sobre els reptes en emergència climàtica

Aquest dimarts al matí s'ha presentat la programació d'que es durà a termei que compta amb 8 activitats gratuïtes i que s'emmarquen en diferents propostes com son eli el cicle Cultura o Extinció de l'Ajuntament dei que engloba diferents departaments.Tarragona acull doncs, per una banda, els dies 12, 19 i 26 de juliol la segona edició del Festival Itinerant de Cinemes Africans de Catalunya – FICAC, una iniciativa impulsada per l'entitat CinemÀfriques i el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, que consta de diferents projeccions i cinefòrums, que es durà a terme a les 10 de la nit a l'Espai Jove La Palmera. Com a valor afegit, aquest any se celebrarà l'acte inaugural a Tarragona on participaran les entitats organitzadores (CinemÀfriques i el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament) i tindrà lloc a dos quarts de 10 de la nit.Les pel·lícules escollides parlen de les migracions amb la projecció de Farewell Amor; el colonialisme amb Manoliño Nguema i els feminismes amb Masquerade i Lingui. Lazos Sagrados; abordant la mirada cinematogràfica corresponent en cada cas dins la cinematografia africana, amb la voluntat de posar sobre la taula les noves mirades i narratives d'aquest gènere.Per altra banda, el 20 de juny, Dia Internacional de les Persones Refugiades, és realitzarà la lectura del manifest i s'acollirà una exposició per visibilitzar la situació que pateixen milions de persones desplaçades forçosament, sol·licitants d'asil i apàtrides així com les vulneracions que pateixen, aquesta es podrà visitar al Pati Jaume I delEn darrer lloc i en el marc del cicle Cultura o Extinció, s'han coorganitzat diverses xerrades entorn els reptes i els límits que haurem d'afrontar dins d'un planeta finit i com la cultura pot contribuir per adaptar-nos a noves realitats. En aquest cas tindrem una sèrie de converses a les 7 del vespre a l'que seran coordinades pel fotògraf i geògraf tarragoní Rafel López Monné, qui ens portarà a debat l'arquitecte Toni Gironès, el col·lectiu La Liana o propostes d'ecofeminisme i sobirania alimentària amb Gustavo Duch i Marta Pasqual, entre d'altres.