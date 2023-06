Salou guanya el recurs interposat per Turispatrimonial i evita pagar una indemnització de 4,2 milions d'euros

Elnúmero dos de Tarragona ha desestimat el recurs interposat per, en considerar que la societat va incomplir la normativa urbanística amb l'execució de les obres per habilitar un restaurant. La sentència dona la raó a l'Ajuntament i indica que l'empresa va infringir les normes delAixí, la resolució judicial denega el dret a indemnització que reclamava la companyia, xifrada en. "És injustificable la falta de diligència i el desconeixement del promotor", recull la sentència en relació amb el fet que es tracta d'un edifici catalogat. Turispatrimonial és propietària del xalet, on s'explotava l'establiment Villa Alexander.