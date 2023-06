​ERC i PSC acorden compartir l'alcaldia de Torredembarra i dotar d'estabilitat el govern municipal

Torredembarra 2023 Totes les dades Cens total: 12.138 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 6.316 52,03% Abstencions: 5.822 47,96% Vots nuls: 87 1,37% Vots en blanc: 106 1,70% Partit Vots % Regidors

acorden compartir l'alcaldia de. Tot i que van perdre la majoria absoluta, els republicans van guanyar les, amb sis regidors. El PSC va ser la segona força amb cinc escons. Ambdues formacions han acordat formar equip de govern per als pròxims quatre anys. En l'acord, també s'hi ha sumat Junts.Així, els tres partits sumen tretze dels disset regidors que conformen el plenari, el que representa el 62% dels vots emesos en els darrers comicis. Els grups polítics assenyalen que les coincidències principals passen pels punts de programa però, "sobretot, per la voluntat de garantir una governabilitat estable, àmpliament majoritària i amb capacitat per desenvolupar les polítiques municipals".