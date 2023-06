Un home buscat a Itàlia per intentar matar un policia, enxampat amb documentació falsa a Salou

La Policia Nacional espanyola ha detingut aun fugitiu buscat per Itàlia com a presumpte autor d'un delicte d'homicidi agreujat en grau de temptativa. Al pròfug constava en vigor unaemesa a principis d'aquest mes de maig, per fets que van passar el desembre del 2022.La investigació es va iniciar el 28 d'abril passat quan els investigadors van rebre una comunicació de l'Agregat d'Interior (enllaç permanent del Ministeri d'Interior italià) sol·licitant la localització i detenció d'un home que estava fugit de la justícia iEls fets pels quals era buscat es remunten al desembre del 2022 quan el fugitiu va aturar el cotxe on anava la víctima, un policia italià, el va agredir amb un, primer al braç i posteriorment, quan la víctima va sortir del vehicle per evitar l'agressió, a múltiples zones de cos. L'home va quedar greument ferit i va aconseguir refugiar-se en un establiment proper.Després de diverses gestions van aconseguir ubicar-lo a Salou, lloc on anava acompanyat de dos compatriotes seus, també altament violents segons el comunicat policial. Posteriorment, es va poder esbrinar que el detingut es refugiava a l'Estat amb documentació falsa, fent-se passar per un ciutadà romanès, i que. El detingut va ser posat a disposició del Jutjat Central d'Instrucció número 3.