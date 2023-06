​Neix el festival Empelt d'Arts en Viu a la Selva del Camp per fer arrelar al jovent a través de la cultura

Neix, un nou festival aque se celebra el, amb el suport de l'Ajuntament de la Selva del Camp. L'edició 0 arriba amb l'espectacle A la fresca!' de la, una proposta per a tots els públics que reivindica sortir al carrer amb la cadira per prendre la fresca i xerrar. Serà a les 12 del migdia alLa jornada servirà també per presentar l'associació de joves encarregada de gestionar el festival, i en finalitzar l'espectacle, els assistents podran gaudir d'un vermut electrònic amb la DJ local PDETAs. L'associació està formada per sis joves que pretenen potenciar àmbits com el patrimonial, el natural i el cultural, teixint aliances amb altres entitats i agents del poble. A través del teatre, la música, el circ, la dansa o la creació comunitària,L'objectiu de l'entitat és organitzar diverses activitats al llarg de l'any com tallers, xerrades, debats, etc. amb un epicentre a la primavera (abril-maig) en forma de festival. A més, Empelt ha impulsat una primera aliança amb l'amb la voluntat d'introduir la cultura al currículum educatiu. D'una banda, s'ha treballat amb artistes locals les temàtiques sobre les quals l'alumnat de 2n d'ESO ha produït unes peces teatrals que es van interpretar a inicis de maig al Castell.De l'altra, s'ha proposat un repte dins el marc de l'RCS (Recerca, creació i servei) de 4t d'ESO: els adolescents estan acabant de treballar unes píndoles sobre l'imaginari selvatà de Joan Puig i Ferreter per presentar-les a través deels pròxims dies. RCS és un programa d'innovació del Departament d'Educació que té com a finalitat la millora i aprofundiment en l'aprenentatge competencial de l'alumnat de l'ESO.