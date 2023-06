L'EINA‑ERC i Junts tanquen un acord a Altafulla i es reparteixen l'alcaldia entre tres

L'alcaldia, un punt decisiu

Altafulla 2023 Totes les dades Cens total: 4.145 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 2.651 63,95% Abstencions: 1.494 36,04% Vots nuls: 36 1,35% Vots en blanc: 42 1,60% Partit Vots % Regidors

L'han tancat unper aconseguir l'alcaldia d'durant els pròxims quatre anys. Els republicans mantenen l'aposta per la coalcadia icolideraran la ciutat durant els primers dos anys.La juntaireserà l'alcaldessa a partir del 2026. Malgrat que Junts va ser un dels partits que va propiciar laper fer fora els republicans del govern el 2022, ambdues formacions han assegurat que deixaran de banda el passat i que posaran el "marcador a zero". Molinera creu que laal poble pot esdevenir d'exemple per a altres municipis, on la participació ha baixat per la manca d'entesa entre ERC i Junts.El republicà Jordi Molinera considera que durant les eleccions municipals del passat, l'independentisme va donar un missatge clar: "Si les forces independentistes us seguiu tirant els plats pel cap, alguns no anirem a votar". Segons Molinera, les discrepàncies que han protagonitzat Junts i ERC, durant els últims anys, han afectat diversos municipis catalans, on "hi havia projectes locals molt positius i bonics".L'aposta cap a l'independentisme ha estat una de les raons que ha motivat a Junts per Altafulla a pactar amb L'EINA-ERC i no amb Alternativa Altafulla, amb qui també s'ha reunit durant l'última setmana. De fet, Eva Martínez ja va unir-se l'any 2022 amb l'actual alcaldessa de la ciutat,, per fer fora els republicans del govern a través d'una moció de censura. Una entesa que sembla que no ha prosperat en el temps, sobretot, per l'exigència de Junts d'aconseguir l'alcaldia, segons han detallat des d'Alternativa Altafulla a través d'un comunicat. Una alcaldia que Martínez sí que ha aconseguit gràcies a l'acord amb L'EINA-ERC.Tot i així, l'alcaldable de Junts al municipi ha defensat que la voluntat del partit era "negociar amb les dues forces més votades a les últimes eleccions -L'EINA i Alternativa- per fer un govern de concentració" amb Junts com a partit "clau" i "pacificador", però lamenta que la proposta "no ha tingut èxit".Martínez ha assegurat que el partit ha acabat apostant pels republicans, amb qui han tingut una "major entesa". Sobre aquells projectes que poden generar disconformitat entre ambdues formacions com, per exemple, els projectes al voltant de l'erosió de la platja, Martínez ha subratllat que "ja han arribat a acords" i que continuaran treballaran per "crear ponts que els puguin unir".