El cinema independent arriba aquest estiu a la platja de Tarragona

collirà aquesti per primera vegada la mostra Cinema Lliure a la Platja. Ho farà els dies 10, 17 i 24 de juliol a laamb tres projeccions dei que han obtingut un reconeixement internacional.Es tracta de les pel·lícules. El festival, que enguany arriba a la seva dotzena edició, recorrerà del 30 de juny al 10 d'agost vuit platges de Catalunya i Mallorca. A banda de Tarragona, el certamen també es viurà a la costa de Barcelona, El Prat, Sitges, Palamós i Tossa de Mar, així com a Palma i Pollença.Durant la presentació del festival, l'alcalde i conseller de Turisme en funcions de Tarragona, Pau Ricomà, ha destacat que "es tracta d'una oferta lúdica complementària per als càmpings de la ciutat i una oferta cultural de primer nivell i descentralitzada per al veïnat de Tarragona". Una mostra de cinema independent que el consistori espera que aculli un miler d'espectadors per sessió.Per la seva banda, la directora de Cinema Lliure a la Platja,, ha assegurat que feia temps que es plantejaven que el festival arribés a Tarragona, ja que "té unes platges magnífiques". Spadano també ha subratllat que la mostra vol "donar visibilitat al nou talent i a les dones directores".