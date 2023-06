Una recerca interdisciplinària de la URV busca millorar l'atenció dels fills de les víctimes de feminicidis

Abordatge integral de l'atenció dels menors

Una recerca interdisciplinària de la(URV) vol millorar l'atenció dels fills de les víctimes de. Així ho recull l'estudi Necessitats i drets de les filles i fills del feminicidi: una aproximació transdisciplinària a les conseqüències de la violència de gènere en el context de la pandèmia per COVID-19.El projecte pretén millorar els models legislatius i d'intervenció actuals, els quals, sostenen les investigadores,. De fet, una de les principals conclusions de la investigació és que manca un sistema "efectiu i integral" de protecció per atendre l'impacte de la violència de gènere en els infants orfes."S'ha evidenciat que malgrat el reconeixement sobre el caràcter multicausal i de base estructural de la violència masclista, la majoria dels models legislatius i d'intervenció encara se sostenen un enfocament predominantment reduccionista", han exposat les investigadores. En conseqüència, diuen, aquesta situació invisibilitza els impactes del feminicidi sobre altres persones més enllà de la dona com a única víctima, com poden ser els fills, les filles i familiars.A més, les investigadores exposen que alguns dels resultats dels estudis que s'estan fent constaten que l'accés als ajuts als quals tenen dret els infants orfes per feminicidi no es fan efectius. "Un dels principals impediments perquè accedeixin a les indemnitzacions és el reconeixement de les conseqüències en les sentències judicials i la dificultat per establir causalitat segura entre les seqüeles i la violència masclista viscuda", han afirmat.La investigació s'aproxima a la realitat de les persones afectades a través d'una "rigorosa" anàlisi bibliogràfica i l'estudi de casos reals de feminicidi. D'aquesta manera, es vol conèixer les vivències dels afectats, com ara els fills i filles de les víctimes, a través d'entrevistes semiestructurades i en profunditat. Els primers resultats de la recerca s'exposen al llibre 'Hijos e hijas de la violencia de género: análisis de casos sobre las consecuencias del feminicidio, publicat el desembre de 2022.L'equip de treball, liderat per les professores Eva Zafra i Laura Román, del Departament d'Antropologia, Filosofia i Treball Social de la URV i del Departament de Dret Públic, respectivament, està format per una trentena de docents de la mateixa universitat i d'altres de l'estat espanyol. També hi col·laboren diferents institucions i entitats com l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya, la Fundación Mujeres, Fundació Salut i Comunitat, Fundació Isonomia i Red Formma.Les investigadores destaquen que la interdisciplinarietat del treball permet anar cap a propostes transdisciplinàries capaces d'abordar el problema de forma integral. Així mateix, realcen la necessitat de "fomentar perspectives que posin la cura i la sostenibilitat de la vida al centre de les polítiques públiques". Per tot plegat, afegeixen que "actuar sobre les conseqüències del feminicidi implica promoure societats més justes i igualitàries tot prevenint la violència masclista".La recerca va començar el 2019 amb el finançament de l'Institut Català de les Dones i ha continuat amb el finançament del Programa Estatal de Generació del Coneixement i Enfortiment Científic i Tecnològic del sistema d'I+D+i del Ministeri de Ciència.