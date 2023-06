Creu Roja repartirà prop de 160.000 quilos d'aliments a persones en situació de vulnerabilitat a Tarragona

repartirà més de 157.000 quilos d'aliments a persones en situació de vulnerabilitat a la demarcació dedurant el 2023. En les pròximes setmanes, l'entitat iniciarà la primera fase del programa del(FEAD), en què es preveu l'entrega d'un 30% del total, mentre la segona fase està programada per al setembre.Al conjunt de la demarcació, Creu Roja atendrà a més de 17.000 persones amb el lliurament de productes de caràcter bàsic i essencials com són l'arròs, diverses conserves, pasta, macedònia de verdures, terrines infantils, entre altres. A més del lliurament d'aquests aliments, també se'ls oferirà informació sobre els recursos socials més pròxims.Creu Roja és l'entitat encarregada del 50% de distribució del programa FEAD, juntament amb la Federació Espanyola de Banc d'Aliments (FESBAL). El programa és finançat íntegrament pel fons de recuperació i resiliènciaper tal d'abordar la situació dels qui s'han vist afectats per la crisi de la Covid-19.