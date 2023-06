S'enfonsa un vaixell de pesca en avançat estat d'abandonament al Port de Tarragona

L'en avançat estat d'abandonament alaquest diumenge al vespre, sense causar ferits ni danys a altres embarcacions, va obligar l'Autoritat Portuària a declarar elde la instal·lació.Efectius de la policia portuària i Salvament Marítim van ser els primers a desplaçar-se fins al lloc després de conèixer que l'embarcació, Chimo, que es trobava amarrada, s'estava enfonsant. Durant la nit s'han col·locat barreres flotants per evitar possibles vessaments d’hidrocarburs a més de netejar la làmina d'aigua d'objectes i materials.D'altra banda, posteriorment, cap a la mitjanit, els serveis d'emergències han rebut l'avís que un altre vaixell pesquer es dirigia al port de Tarragona afectat per una via d'aigua. La nau, de nom Cranqui, ha arribat al port cap a dos quarts de sis de la matinada i ha estat retirada de l'aigua.