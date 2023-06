Dos detinguts i 1.400 plantes de marihuana comissada a l'interior d'una casa de Valls

Dos homes de 33 i 46 anys han estat detinguts aquest dijous 1 de juny acom a presumptes autors d'un delicte de. Els individus, un dels quals acumula una quinzena d'antecedents policials, eren a l'interior d'un immoble on elstambé va trobar, prop de 300 de les quals en un espai d'assecatge.El cos policial atribueix als detinguts, a més, un delicte de defraudació elèctric i un altre de. A banda de la marihuana, els agents van comissar una pistola i material per al cultiu de les plantes, com ara 59 làmpades, 3 aparells d'aire condicionat, 4 filtres, 50 transformadors, ventiladors i extractors.L'operatiu policial es va fer després de confirmar l'existència d'una possible plantació de marihuana a l'interior d'una casa ubicada al camí de les Hortes de Valls. A primera hora del matí, els investigadors van accedir-hi amb el suport d'efectius de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) i de la Unitat de Seguretat Ciutadana.Els detinguts han passat aquest divendres al migdia a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Valls, que ha decretat l'ingrés a presó d'un d'ells i la llibertat amb càrrecs de l'altre.