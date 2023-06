Què fer aquest cap de setmana al Camp de Tarragona: 3 i 4 de juny

Festival Teta, a Tarragona

s'omplen d'activitat aquest cap de setmana. En un parell de dies coincideixen diverses fires i festivals rellevants: el festival Teta, Rius Viu el Vi, Radical Market o la fira multisectorial de Cambrils.El festival Teta torna a envair els jardins del Camp de Mart. Música, xerrades, debats i tallers al voltant del feminisme formen part de la majoria del programa, que es pot consultar al web municipal La tretzena edició de la Reus Viu el Vi arriba a la plaça de la Llibertat. La fira obre divendres dia 2 de juny i dissabte dia tres de dos quarts de sis de la tarda a les onze de la nit. El paquet de copa, porta copa, catàleg, barret i cinc tastos costarà setze euros, i cada tast individual, dos euros. Pel que fa a la gastronomia, amb vuit estands, els tastos costaran 3,50 euros cadascun i s'oferirà un paquet de cinc tastos per setze eurosMés de 52.000 metres quadrats de recinte firal a Cambrils s'omplirà de tota mena de productes i expositors. El recinte firal s'ubicarà al passeig d'Albert i l'Avinguda del Mil·lenari, el Nomad Festival s'estendrà al llarg del Parc del Pinaret amb dos escenaris, les Lletres de Fira s'ubicaran a la Torre del Llimó, la jornada Pet Friendly tindrà lloc a la Riera d'Alforja i al Parc del Pinaret, la Fira del Circ conquerirà els carrers del nucli antic, el CLVT Fest s'ubicarà a l'skatepark i les Firetes es podran gaudir a l'Avinguda de Charles Darwin. Tot el programa, espais i detalls, així com inscripcions per al Passeig Bestial, les competicions d'skate i scooter del CLVT Fest i el Tast de Vins i Literatura, es pot consultar al web de la fira