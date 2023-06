Els resultats electorals deixen oberts els pactes entre ERC, PSC i Junts a la Diputació de Tarragona

Major prudència arran de les eleccions generals

Les eleccions municipals del passat 28-M han posicionatcom les tres forces més votades a la. Tot i que els republicans van guanyar en vots, van empatar amb els socialistes amb. Una situació que els obliga a crear aliances amb altres formacions per aconseguir la presidència. Segons fonts consultades per l'ACN, Junts seria qui desencallaria l'aritmètica. De moment,, però coincideixen en afirmar que les negociacions es mantenen obertes i que. Asseguren que les eleccions generals ho han canviat tot i que estan a l'espera que es constitueixin els ajuntaments i es nomenin els diputats provincials.Les tres formacions es mantenen a l'expectativa de saber què passarà el pròxim 17 de juny, quan s'han de constituir els futurs ajuntaments. Mentre que a Tarragona tot apunta a que els socialistes governaran en solitari -almenys a curt i mig termini-, a Reus la fotografia és una altra. PSC i Ara Reus han anunciat un pacte de govern, tot i que no es tanquen a ampliar-lo a altres partits per garantir l'estabilitat. Un acord que suma 10 dels 27 escons.D'altra banda,. La previsió és que també s'hi sumin els dos regidors de la CUP i que el PP els doni suport el dia de la investidura, tot i mantenir-se a l'oposició. Un plantejament que no veuen amb bons ulls certs representants de Junts al Camp de Tarragona, consultats per l'ACN. I és que, tal com ja va passar l'any 2019, les aliances que s'adoptin a Reus poden tenir un impacte directe en la configuració de l'ens supramunicipal.L'anunci de les eleccions generals també ha sumat una nova peça a tenir en compte a escala local i, sobretot, a les Diputacions. A Tarragona, Junts i PSC coincideixen, en què és molt aviat per negociar i tancar pactes. Fonts socialistes han negat que hi hagi un pacte amb Junts, però no tanquen la porta a que sigui una realitat. De fet, consideren que els futurs acords es troben entre Junts amb ERC, o bé entre Junts amb PSC.De moment, aquest divendres s'ha celebrat l'últim ple ordinari del mandat 2019-2023 a la Diputació de Tarragona. Una trobada, en què els diputats han aprofitat per acomiadar-se i dir unes últimes paraules. La majoria de representants han celebrat la bona entesa entre les diferents formacions polítiques, sobretot, en un mandat complicat, marcat per la pandèmia i les tempestes. Finalment, el plenari s'ha posat dempeus per acomiadar a la secretaria general de la institució qui deixa el càrrec per jubilació, després de prop de 40 anys dedicats a l'administració.