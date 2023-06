Tres detinguts al Camp de Tarragona per robar en cotxes a l'AP-7 i la C-32

Elsvan detenir entre els dies 24 i 25 de maig tres homes, de 35, 43 i 55 anys, com a presumptes autors d'uni set delictes de. La investigació policial es va iniciar a l'octubre del 2022 quan lava tenir coneixement de la comissió d'un delicte de furt a interior d'un vehicle estacionat a l'Àrea de Servei Penedès de l'Els lladres van emprar el mètode conegut com a "" i que consisteix en punxar una de les rodes del vehicle de les víctimes en alguna àrea de servei o de descans de la via ràpida. Un cop inutilitzat,i capta l'atenció de les víctimes. Mentrestant, un altre integrant accedeix a l'interior del cotxe i sostreu els objectes de valor.En els casos on el vehicle punxat segueix la marxa, els lladres es situen amb el seu vehicle just al costat i fent senyals sobre la roda punxada obliguen a les víctimes a aturar-se en algun punt amb poc testimonis. Un cop aturats repeteixen el procediment, en aquest cas, una persona amagada a la part posterior del vehicle es qui comet el furt.Finalment, la tasca efectuada per Unitat Operativa de Mobilitat de Tarragona va permetre identificar i detenir els lladres la setmana passada a. Als detinguts se'ls acusa la presumpta autoria de set delictes de furt a interior de vehicle comesos entre l'octubre i desembre de l'any passat a l'AP7 i la C-32.Els detinguts van quedar en llibertat després de declarar a comissaria, amb l'obligatorietat de presentar-se davant el jutge quan siguin requerits.D'altra banda, agents de la comissaria de Valls van detenir ahir dos homes, de 61 i 47 anys, com a presumptes autors de sis robatoris a interior de vehicle, danys i furt.Els fets van succeir ahir durant un patrullatge preventiu de robatoris a camions a vies ràpides quan una dotació va observar dues persones que es movien sospitosament entre els camions estacionats a l'aparcament d'una àrea de servei de l'AP-2.Durant la vigilància, els agents van comprovar com forçaven la porta d'un remolc i entraven a l'interior. Tot seguit van sol·licitar suport i van detenir el dos lladres quan es dirigien al vehicle que tenien estacionat molt a prop.Les comprovacions posteriors van revelar que sis camions tenien les lones dels remolcs tallades i un d'ells tenia la porta forçada. A un dels lladres se li va localitzar un cúter i un cop escorcollat el vehicle es va trobar amagat sota el seient material emprat. Els dos detinguts han passat avui a disposició judicial davant el jutjat en funcions de guàrdia de Valls.